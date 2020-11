Lorella Boccia sfoglia l’album delle nozze, guarda i momenti più belli

Lorella Boccia e Niccolò Presta si sono sposati un anno e mezzo fa, ma per scegliere le foto da inserire nell'album di nozze se la sono presa comoda. Ora che hanno finalmente il prezioso libro tra le mani, hanno deciso di sfogliarlo per la prima volta in diretta social. Con i follower ripercorrono i momenti più belli del gran giorno, tra immagini private e dettagli curiosi.

"Ci tengo a precisare che siamo noi che abbiamo scelto le foto 10 giorni fa", dice Lorella prima di sfogliare l'album. La prima immagine che mostra, la ritrae in lingerie prima della cerimonia. "Oddio, proprio questa!" esclama. Insieme a Presta apre a caso le pagine e via via ecco comparire alcuni dettagli della festa e della cerimonia, lei in abito bianco, lui in completo scuro, i baci e i balli. "Ragazzi, per chi non lo sapesse: Nick si è esibito!" esclama la Boccia tra le risate mentre lui cerca di nascondere lo scatto del balletto.

Lorella, ex ballerina di "Amici" e conduttrice, e Niccolò, agente delle star e figlio di Lucio Presta, si sono sposati nel giugno 2019 con una cerimonia da favola. Lei era bellissima e romantica in chiesa con un abito di pizzo bianco, glamour e scintillante in tailleur al party. Balli, luci scenografiche e fuochi d'artificio hanno caratterizzato la festa. "Riguardare le foto è stato come rivivere quel giorno" dice la Boccia nelle storie. "E' stato il più bello della nostra vita".

