Lorella Boccia è un vero schianto, con le curve esplosive esaltate dai bikini striminziti che sfoggia durante le sue vacanze in barca. Ha preso il largo con alcuni amici e il marito Niccolò Presta ma non dimentica i follower, che seduce con scatti bollenti e provocanti mentre si gode il tramonto, i bagni in mare o i tuffi spericolati.

Vacanze in barca per Lorella Boccia, guarda che schianto in bikini Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

LEGGI ANCHE > Lorella Boccia in luna di miele tra bikini sexy e giochi con Niccolò Presta

Lorella è bellissima e lo sa, e non rinuncia alle pose provocanti che esaltano le sue forme. In acqua sembra una Venere pronta ad emergere dai flutti, quando si tuffa dalla barca è un'esplosione di energia e sex appeal. I follower restano senza fiato davanti alle sue foto e video, e non risparmiano i commenti piccanti sul suo fisico statuario.

LEGGI ANCHE >Lorella Boccia in luna di miele tra bikini sexy e giochi con Niccolò Presta

"Il mare chiama. Non fa altro, in fondo, che questo: chiamare. Non smette mai, ti entra dentro, ce l’hai addosso, è te che vuole. Puoi anche far finta di niente, ma non serve. Continuerà a chiamarti, il mare..." scrive poetica a corredo si scatti pepapti. Innamoratissima del suo Niccolò non rinuncia ai baci bollenti, ma con gli amici è un vero peperino. Mentre loro si rilassano al sole, lei li sorprende con un gavettone ghiacciato. Perché va bene essere sexy in vacanza, ma l'importante è il divertimento...

Potrebbe interessarti anche: