"E' un'abrasione corneale, sento un dolore atroce", ha raccontato la ballerina e conduttrice ai follower dopo la visita in pronto soccorso. Anche sua figlia Luce Althea è preoccupata per lei: "E' da ieri che dice: 'mamma cara, mamma bua, mamma nanna'" ha rivelato Lorella.

Lorella Boccia si è mostrata prima con l'occhio lacrimante e poi, dopo essere stata in pronto soccorso, con la benda. "Ho fatto la visita e come previsto è un'abrasione corneale. Se provo ad aprire l'occhio destro di conseguenza si apre il sinistro e sento un dolore atroce", ha spiegato. E poi scherzando sugli effetti dell'anestesia: "Avrei voluto rubare al doc la boccetta intera". Niente di grave per fortuna per la ballerina che, nonostante la sofferenza e il disagio, cerca di non farsi limitare nello svolgimento della quotidianità e non rinuncia all'appuntamento dal parrucchiere.

Le coccole della figlia A coccolare Lorella Boccia ci pensa Luce Althea, la figlia che la ballerina ha avuto nel 2021 dal marito Niccolò Presta. La bimba è dolcissima mentre si prende cura, a modo suo, della mamma riempiendola di carezze e bacetti. Lorella, dopo la nascita della bambina, si è presa un lungo periodo di maternità ma ora sta tornando a dedicarsi a nuovi progetti lavorativi.