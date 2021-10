Lorella Boccia è diventata mamma: è nata Luce Althea

Leggi Anche Lorella Boccia nuda, pancione esplosivo e lato B da urlo

Ad aprile Lorella Boccia aveva annunciato di essere incinta. Quando era stata ospite a "Verissimo" aveva svelato di aspettare una bambina. "Mio marito Niccolò voleva una bambina; mi ha costretto a parlare alla pancia al femminile da subito. Lui è felicissimo di diventare papà, ha gli occhi lucidi", aveva raccontato.

Dopo la partecipazione ad "Amici", la Boccia ha lavorato come ballerina in diverse trasmissioni e nel 2016 dietro le quinte di "Ciao Darwin" ha conosciuto Niccolò, figlio del manager Lucio Presta. Tre anni dopo il colpo di fulmine i due si sono sposati. In televisione Lorella si è cimentata anche con la conduzione, prima su Real Time nella trasmissione "Rivelo" e poi "Venus Club" su Italia1.

