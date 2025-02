Pochi giorni fa Leonardo Pieraccioni ha compiuto 60 anni, ma i festeggiamenti sono stati top-secret. L’attore sui social ha pubblicato solo la foto mentre gioca accompagnata dalla didascalia in cui spiega: “Mi hanno ri-regalato lo stesso identico Fortino di quando ero bambino. Lo trovai sotto l’albero di Natale. Ci passavo ore e ore, avevo tipo dieci soldatini sudisti e dei cinque indianini me ne era rimasto uno e basta. E allora il giochino era sempre lo stesso: l’indiano arrivava vicino al fortino e i sudisti non gli sparavano perché lui portava la roba da mangiare. Ora l’indiano arriva sempre vicino al fortino e i sudisti non gli sparano perché adesso lui porta la rosuvastatina per il colesterolo alto. I tempi cambiano, ma io mi ci diverto ancora anche se proprio oggi sono un ragazzetto che fa 60 anni. Grazie di cuore per tutti gli auguri che mi state facendo”.