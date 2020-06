Le vip al mare, guardale in bikini su e giù per l’Italia

Quest’anno l’estate sarà all’insegna del mare italiano per le vip. Alessia Marcuzzi sfodera il topless a Sabaudia, Clizia Incorvaia a seno nudo al largo di Ponza, Emma si gode una buona frittura in Salento, Giulia De Lellis si rilassa in barca con le amiche a Porto Venere, Vanessa Incontrada fotografa il tramonto in spiaggia a Follonica. Ma non solo…

Michelle Hunziker per il secondo fine settimana di fila corre al mare con tutta la famiglia. E rivela che quel che sognava durante il lockdown era un buon bicchiere di vino da gustare con gli amici gisti in riva al mare: finalmente il sogno si è avverato. Francesca Sofia Novello si diverte in barca con le amiche, Giulia Calcaterra in Sardegna si fa fotografare durante sessioni di yoga intenso, Marica Pellegrinelli si gode una domenica in spiaggia e Taylor Mega a Forte dei Marmi viene sorpresa da una nuvola carica d’acqua.

Rosa Perrotta in riva con il suo bimbo tra le braccia scrive: “Questo è il nostro primo giorno di mare. Attraverso gli occhi di Dodo torno bambina anch’io. Ed è tutto così emozionante. Puro. Semplice”. Francesca Ferragni, dopo la laurea, si rilassa a Palmaria. Per Chiara Ferragni, dopo Portofino, è la volta della Versilia.

“Tornare a vedere il mare, a viverlo, quest’anno ha un significato particolare per me. Ogni giorno, ogni settimana trascorsa tra le mura dell’appartamento milanese non ho fatto altro che aspettare, desiderare, sognare il momento in cui sarei tornata a guardare il Mare. Il Mio Mare. Ed ora, dopo tanta attesa, sono qui. Infilo il costume, tolgo le scarpe, chiudo gli occhi, e lo sento. Finalmente, il Mio Mare” scrive Irene Cioni. Sfoglia la gallery e scopri tutte le vip in spiaggia…

