L’azzurro Acerbi è diventato papà, è nata Vittoria

Solo una parola, "Vittoria". Non c'è altro da aggiungere alla foto che il calciatore Francesco Acerbi ha postato sui social. E non si riferisce a un successo in campo o del trofeo degli Azzurri a Euro 2020, ma alla nascita della sua primogenita che tiene in braccio nello scatto dedicato ai follower, mentre sfoggia un sorriso emozionato. E alla fine di un'estate così, non poteva scegliere un nome più appropriato.