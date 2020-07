Lautaro Martinez, scatti bollenti sul lago con Agustina Gandolfo

Lautaro Martinez, scatti bollenti sul lago con Agustina Tgcom24 1 di 32 Instagram 2 di 32 Instagram 3 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 32 di 32 Instagram 10 di 32 Instagram 11 di 32 Instagram 12 di 32 Instagram 13 di 32 Instagram 14 di 32 Instagram 15 di 32 Instagram 16 di 32 Instagram 17 di 32 Instagram 18 di 32 Instagram 19 di 32 Instagram 20 di 32 Instagram 21 di 32 Instagram 22 di 32 Instagram 23 di 32 Instagram 24 di 32 Instagram 25 di 32 Instagram 26 di 32 Instagram 27 di 32 Instagram 28 di 32 Instagram 29 di 32 Instagram 30 di 32 Instagram 31 di 32 Instagram 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’attaccante nerazzurro sui social alterna scatti in campo a immagini bollenti con la sua Agustina con cui condivide un appartamento superlusso a Milano. La modella dalle forme sinuose e dalle curve prorompenti non risparmia video poco castigati in cui mostra scorci di pelle, allenamenti in terrazza ad alto tasso erotico e selfie di coppia. “Mi amor” scriveva il calciatore tre giorni fa a corredo di una foto che lo ritrae sul lago di Como abbracciato alla fidanzata. “Loca por vos” ricambia la Gandolfo con uno scatto in cui la coppia si sorride e si stringe. E poi c’è una sequenza di immagini dalla piscina in cui Agustina incanta con i suoi bikini mozzafiato. Sfoglia la gallery e guarda che wag da togliere il fiato…

