CR7 e Georgina in Versilia sullo yacht

Gita in Versilia per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La coppia si è concessa un’uscita in barca al largo di Viareggio per poi rilassarsi in un lussuoso hotel di Forte dei Marmi. Il calciatore bianconero e la compagna sembravano particolarmente interessati alla banchina dove sostano imbarcazioni in vendita o a noleggio, chissà se il prossimo acquisto di CR7 sarà proprio uno scafo.