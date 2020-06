Cristiano Ronaldo festeggia i figli con un party... da favola

La festa per i 3 anni dei gemelli di Cristiano Ronaldo non può essere meno che favolosa. E infatti tutta la famiglia si "trasforma" per l'occasione in supereroi e personaggi Disney. Con Georgina Rodriguez e i quatto figli posano insieme sulla moquette del loro appartamento torinese, con sorrisi radiosi che testimoniano tutto l'affetto che provano l'uno per l'altro.

Alla festa casalinga c'è mamma Georgina fasciata in una tutina attillata da Power Ranger, Cristiano Jr vestito da Hulk, Alana è una principessa tutta rosa con coroncina di fiori in testa, Mateo, uno dei festeggiati, indossa il costume da Spider Man e la sua gemella Eva, l'altra protagonista della festa, è una splendida Rapunzel. Il calciatore non rinuncia a sfoggiare gli addominali con l'inconfondibile completo di Aladdin. Posano tutti insieme in salone per una foto ricordo, con alle loro spalle palloncini colorati, un castello gonfiabile e un'infinità di regali per i più piccoli.

Anche la Rodriguez ha voluto fare gli auguri ai due bambini, postando foto dolcissime nelle sue storie Instagram. I due piccoli sono nati da madre surrogata, come Cristiano Jr, ma lei è sempre tenera e affettuosa con loro come se fosse la loro madre naturale. Ha condiviso la stessa foto del suo compagno scrivendo: "La famiglia è dove inizia la vita e l'amore non finisce mai. Oggi celebriamo la vita di Eva e Mateo. Le nostre piccole stelle hanno 3 anni. Il mio sentimento quotidiano è di appagamento e gratitudine verso Dio per esserci preso cura di noi, dandoci salute, amore e tenendoci uniti. Ti amo famiglia. P. S: Vediamo chi spiega ad Alana che non è il suo compleanno ... Ci abbiamo provato ma lei pensa che sia anche suo. Beh, ogni compleanno in questa casa lo sentiamo nostro, inclusi gli adulti." E i piccoli crescono in armonia e serenità nella loro super famiglia allargata...

