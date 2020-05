Cristiano Ronaldo in gita in bicicletta con tutta la sua happy family

Insieme sono felici, e non perdono occasione per ribadirlo sui social, tra dichiarazioni d'amore e post di quotidianità casalinga. Appena possono, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez trascorrono il tempo libero in compagnia dei loro quattro figli Cristiano Jr, Mateo, Eva e Alana Martina. L'ultimo scatto postato su Instagram dal calciatore bianconero li ritrae tutti in tenuta sportiva in mezzo alla natura durante un momento di pausa del loro giro in bicicletta in campagna. A vederli così, sembrano davvero una famiglia perfetta.