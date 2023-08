L’Inter ha mandato i suoi auguri social a Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, seguiti da quelli del connazionale Javier Zanetti, del compagno di nazionale Paulo Dybala, di Enza De Cristofaro, moglie dell’ex compagno di squadra Danilo D’Ambrosio, il cuoricino di Wanda Nara e molti altri ancora.

A maggio Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo si sono sposati sul lago di Como , luogo del cuore per i due. Nella splendida cornice di Villa d’Este era andata in scena una cerimonia da favola con tanti calciatori come ospiti. Nelle settimane precedenti la coppia aveva già celebrato il rito civile a Milano.

Lo scorso febbraio Lautaro Martinez aveva fatto una dolcissima proposta di nozze ad Agustina Gandolfo, già madre della loro primogenita Nina, nata nel 2021. “La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici – avevano scritto in coppia mostrando l’ecografia e annunciando l’arrivo di Theo - Non vediamo l'ora di avere un'altra 'personcina' che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa. E’ più di quanto abbiamo mai sognato. Amore infinito”.

L’amore di Lautaro e Agustina per l’Italia

Agustina Gandolfo è argentina ed è stato “El Toro”, questo il soprannome di Lautaro Martinez che lo accomuna al toro che corre avanti e indietro senza sosta, a convincerla a trasferirsi in Italia per amore. “Non è stata una scelta facile: io lì avevo i miei negozi di abiti, la famiglia, gli amici, l’università. Ho lasciato tutto ma non mi pento, sono felice. Mi ha conquistata la sua sicurezza, la determinazione. Dal giorno uno mi ha detto: ‘Vedrai che verrai qui, staremo insieme’. E così e stato. Quando ha in testa una cosa, va avanti finché non la ottiene, non si ferma” aveva detto in un’intervista la Gandolfo. Ora il calciatore dell’Inter e la moglie sono al settimo cielo con i loro Nina e Theo.