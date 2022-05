Laura Torrisi, tuffo super-sexy durante la gita al fiume

Laura Torrisi sfodera il bikini per immergersi nelle acque fresche e i follower impazziscono. I complimenti piovono da uomini e donne, ammiratori e amici, e c’è anche chi riassume così: “Un minuto di silenzio per tutte le ventenni che si sentivano fi… fino a qualche minuto fa”. L’attrice mostra un fisico mozzafiato e un sorriso contagioso.

Semplice e simpatica, oltre che bellissima, la Torrisi conquista i suoi fan con la sua normalità: dalla versione “carciofara” nei campi quando raccoglie verdura a quella di casalinga disperata in casa, cuoca perfetta nella sua cucina, mamma dolcissima con la sua Martina.

Eppure, è sensuale e seducente in ogni suo scatto. Una gita al fiume in short, tshirt e zainetto in spalla, in un attimo si trasforma in una location perfetta per uno shooting ad alto tasso erotico. Lei schizza con il piede l’acqua fresca e sorride facendo smorfie e linguacce. I follower restano senza parole davanti al suo fisico coperto da un micro-bikini. Resta solo una curiosità: chissà chi l’ha accompagnata in questa passeggiata tra le cascate di montagna e chi le ha scattato le foto in due pezzi…

