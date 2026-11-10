Laura Torrisi, c'è un nuovo amore nella sua vita: ecco chi è

Laura Torrisi, 46 anni, ha recentemente postato su Instagram una serie di foto dedicate alla sua vacanza a Sesto, un comune del Trentino-Alto Adige. Ad attirare l'attenzione dei follower non è stata solo la bellezza dei paesaggi innevati, ma anche la presenza di un uomo con il quale l'attrice sembra avere una grande complicità. Nell'unica foto in cui è presente, il volto dell'uomo e quello della star italiana sono vicinissimi, con le labbra dei due pronte a incontrarsi.
Lui chi è?
L'identità non è difficile da scoprire: basta leggere i commenti. Quello con più "mi piace" porta la firma di Giacomo Bolognini ed è una vera e propria dichiarazione d'amore: "I giorni passati insieme sono come te: una meraviglia!!! Ti amo, amore!". Il cuore con cui Laura Torrisi ha risposto al commento sembra confermare la natura sentimentale del rapporto. La rivelazione ha acceso l'entusiasmo dei fan dell'attrice, che non hanno perso l'occasione di congratularsi con lei per il nuovo legame sentimentale: "Sono davvero contento per voi… un abbraccio", "Bellissima dichiarazione d'amore", "Siete bellissimi", "Che bella coppia! Felice per te, Laura!", sono solo alcuni dei commenti arrivati dopo il messaggio pubblicato da Bolognini.
Il profilo Instagram di Bolognini, che lavora come consulente finanziario, è privato e conta poco più di 580 follower. Un nuovo amore che, quindi, non è legato al mondo dello spettacolo, a differenza di uno degli storici ex di Laura Torrisi, ossia il regista Leonardo Pieraccioni.
I precedenti legami sentimentali dell'attrice
Dalla relazione con Pieraccioni, durata dal 2007 al 2014, è nata Martina, la figlia della coppia, nel 2010. Anche in seguito alla fine della relazione, i rapporti tra i due attori sono rimasti amichevoli, anche per il desiderio di entrambi di tutelare la figlia dalle possibili conseguenze della separazione.
Nel corso degli anni Torrisi è stata più volte al centro del gossip per via di presunti flirt, ma l'unica relazione confermata ufficialmente dopo la rottura con Pieraccioni (e prima dell'inizio della nuova storia con Giacomo Bolognini) è stata quella con il pilota di rally Luca Betti, iniziata nel 2017 e proseguita per un po' tra alti e bassi. Non è chiaro quando il legame sia giunto al capolinea, ma negli ultimi anni l'attrice non ha mai nascosto di essere single, almeno fino alla pubblicazione della foto con Bolognini.
Laura Torrisi, un’esplosione di sensualità in bikini
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