Laura Torrisi, c'è un nuovo amore nella sua vita: ecco chi è

L'identità non è difficile da scoprire: basta leggere i commenti. Quello con più "mi piace" porta la firma di Giacomo Bolognini ed è una vera e propria dichiarazione d'amore: "I giorni passati insieme sono come te: una meraviglia!!! Ti amo, amore!". Il cuore con cui Laura Torrisi ha risposto al commento sembra confermare la natura sentimentale del rapporto. La rivelazione ha acceso l'entusiasmo dei fan dell'attrice, che non hanno perso l'occasione di congratularsi con lei per il nuovo legame sentimentale: "Sono davvero contento per voi… un abbraccio", "Bellissima dichiarazione d'amore", "Siete bellissimi", "Che bella coppia! Felice per te, Laura!", sono solo alcuni dei commenti arrivati dopo il messaggio pubblicato da Bolognini.