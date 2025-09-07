Laura Torrisi in vacanza, un’esplosione di sensualità in bikini

© Tgcom24
L’attrice in un mare di sex appeal negli ultimi giorni al mare
Laura Torrisi è ancora in vacanza: l’attrice dopo aver trascorso le ferie d’agosto in Sardegna con la figlia Martina, avuta da Leonardo Pieraccioni, ora veleggia tra le coste turche e le isole greche mostrando bikini carichi di sensualità Tra Kas a Kastellorizo pubblica storie e foto che mostrano cartoline incantate tra cielo azzurro e mare cristallino. Lei è raggiante con un sorriso contagioso e un sex appeal infinito.
In un post in cui racconta le coste turche scrive a un fan dove si trova: “Sud. Kas, Adalia”. I complimenti sul suo fisico mozzafiato e la sua simpatia si sprecano. Poi si trasferisce in Grecia e scrive: “Dedicato a tutti quelli che stanno scappando. Tratto da ‘Mediterraneo’ di Gabriele Salvatores - Film interamente girato su quest’isola meravigliosa: Kastellorizo”.
Laura Torrisi, attrice e volto molto amato della tv italiana, ha mosso i primi passi nello spettacolo partecipando al concorso di Miss Italia, dove la sua bellezza mediterranea e sensuale non passò inosservata. Successivamente si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie a film, fiction di successo e alla partecipazione al reality "Grande Fratello". Dal 2007 al 2014 ha vissuto una importante storia d’amore con Leonardo Pieraccioni, conosciuto sul set del film “Una moglie bellissima”, diretto proprio dal regista toscano (lui ora ha ritrovato la felicità accanto a Teresa Magni).
