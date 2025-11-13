Laura Chiatti e Marco Bocci, altro che crisi: la coppia felice a Roma

© Chi
© Chi
I due attori sono stati immortalati sorridenti insieme con i loro bambini Pablo ed Enea
© Chi
© Chi
Alle voci di crisi che si sono rincorse nelle ultime settimane, Laura Chiatti e Marco Bocci rispondono con il sorriso. La coppia è stata infatti immortalata a Roma dal settimanale "Chi" con i figli Pablo ed Enea, in una giornata all'insegna del divertimento tra sport acrobatici e tanta complicità.
Se dai social sono arrivati messaggi non rassicuranti, con la coppia - sposata da 11 anni - sempre più lontana come se stesse attraversando un periodo difficile, i due attori non hanno mai confermato né smentito i rumor. Crisi passeggera o solo gossip?
Allo Zero-Gravity di Roma Marco solleva Enea e lo lascia cadere nella vasca di spugne; Laura ride, poi lo imita, poi si lascia trascinare in una battaglia di palline colorate. "Ci sono abbracci improvvisi, piccole sfide, qualche caduta vera, con le ginocchia sbucciate e il fiato corto - si legge sul settimanale 'Chi' - Ma anche lì, tra i colpi leggeri e le risate dei bambini, si sente che il gioco è un modo per misurare la distanza e accorciarla".
Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati a Perugia il 4 luglio 2014. Del resto il loro fidanzamento è stato brevissimo e sono andati all'altare solo 7 mesi dopo l'inizio della loro storia d'amore. Durante il ricevimento l'attrice ha rivelato di essere incinta e infatti a gennaio 2015 hanno accolto il primogenito Enea, a luglio dell'anno successivo è nato Pablo.
Questi 11 anni trascorsi insieme non sono sempre stati sereni e anche loro hanno dovuto attraversare un periodo di crisi: "Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa - ha raccontato Bocci - Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l'asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo". Quando è successo a loro, hanno saputo superarla "con il dialogo, con il confronto".
Marco Bocci in occasione della presentazione del suo nuovo romanzo ha rivelato che la moglie Laura Chiatti avrebbe chiesto il divorzio il giorno successivo alle nozze: "Non sto scherzando, ha chiesto il divorzio, poi piano piano ci ha ripensato... Abbiamo deciso di sposarci due settimane dopo esserci conosciuti. Organizzare un matrimonio con una persona che conosci da due settimane non è una cosa emotivamente facilissima quindi ci sta che ci possano essere degli sbalzi d'umore".