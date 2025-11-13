Laura Chiatti e Marco Bocci, altro che crisi: la coppia felice a Roma

Questi 11 anni trascorsi insieme non sono sempre stati sereni e anche loro hanno dovuto attraversare un periodo di crisi: "Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa - ha raccontato Bocci - Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l'asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo". Quando è successo a loro, hanno saputo superarla "con il dialogo, con il confronto".