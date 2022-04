Lady Facchinetti mostra la cicatrice, a un mese dall'intervento ancora dolori

Leggi Anche Lady Facchinetti cade di nuovo da cavallo, spalla fratturata

A ridosso dell'incidente Wilma aveva raccontato di aver rischiato grosso: "La mia prognosi è un miracolo" aveva spiegato, descrivendo come il suo cavallo fosse inciampato facendola cadere a terra per poi calpestarla con gli zoccoli. "Trauma cranico non commotivo e policontusioni. Sutura, collare cervicale, antidolorifico, ghiaccio, risonanza rachide cervicale e atm, disinfezione", aveva raccontato dopo la visita al pronto soccorso.

Leggi Anche Incidente a cavallo per Lady Facchinetti, polemica social per i soccorsi

Lo shock è stato tanto e, come ha confessato nelle Storie, probabilmente Lady Facchinetti non cavalcherà più. Una decisione forse inevitabile ma comunque dolorosa per lei, che sui social scrive: "Ho sempre preferito stare in compagnia dei cavalli piuttosto che degli umani. Ora non so più chi frequentare". La ferita più profonda che le ha causato la caduta non è quella sulla spalla.

Potrebbe interessarti anche: