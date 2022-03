Lady Facchinetti cade di nuovo da cavallo, spalla fratturata

Leggi Anche Incidente a cavallo per Lady Facchinetti, polemica social per i soccorsi

“Mai sentito un dolore così atroce. Sono immobilizzata e piena di farmaci” scrive Lady Facchinetti dal letto d’ospedale prima di entrare in sala operatoria. Poi pensa a Wally, il suo purosangue dal nome emblematico Wall Street, che coccola nel maneggio vicino a casa: “Wally forse si è fatto malino… Ma nulla di grave, lo vedremo. Lo faccio controllare perché non può essere normale, è la seconda volta in 45 giorni che le sue gambe non reggono e lo mollano”.

Infatti, qualche settimana fa, Wilma era finita a terra procurandosi delle ferite in volto. Le polemiche social sulle cure ricevute nei Pronto Soccorso della zona e le questioni di sicurezza legate al casco che indossava hanno fatto il giro del web. Ora un nuovo incidente con il suo cavallo, protagonista di tante storie su Instagram e sempre al centro delle attenzioni della moglie di Francesco.

