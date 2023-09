La storia del maglione

Il maglione era uno dei capi di abbigliamento più amati da Diana, realizzato nel 1979 dalle stiliste Muir e Osborne per la loro linea di maglieria. Come aveva spiegato Sotheby’s nel presentare il pezzo, poche settimane dopo quella prima uscita, le due stiliste ricevettero una lettera da Buckingham Palace in cui si chiedeva gentilmente di ripararlo o sostituirlo per via di un piccolo strappo su uno dei polsini. Le due stiliste hanno raccontato di aver ritrovato il cimelio a marzo rovistando in soffitta alla ricerca di qualche vecchio modello: "Abbiamo notato una piccola scatola. All'interno, nascosto accanto a un copriletto di cotone, c'era il maglione rosso con la pecora originale di Diana del 1981”. All'epoca le co-fondatrici del marchio Warm & Wonderful fecero avere a Lady D una nuova versione in cui la pecora nera sembra trovarsi in mezzo a una fila più alta di pecore bianche.