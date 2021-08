Una fetta della torta nuziale di Carlo e Diana va all’asta

Quarant’anni dopo le nozze del principe Carlo con Diana Spencer, una fetta della torta nuziale va all’asta. Il cimelio che proviene da una delle 23 torti ufficiali con intarsio zuccherato dello stemma reale è stato conservato in una pellicola trasparente da Moyra Smith, un membro della famiglia della Regina Madre, che poi lo ha venduto a un collezionista. Ora ad aggiudicarselo per 1850 sterline è stato Gerry Layton, noleggiatore di barche, che ha fatto un’offerta online.

Layton ha fatto sapere di aver dichiarato nel testamento che la torta, insieme alla sua proprietà, andrà in beneficenza alla sua morte. Nelle prossime settimane programmerà un viaggio nello Yorkshire per andare a ritirare la fetta di torta - conservata in una vecchia tortiera floreale con un’etichetta fatta a mano sul coperchio, con la scritta: "Maneggiare con cura - Torta nuziale del principe Carlo e della principessa Diane", datata 27 luglio 1981 – e dovrà resistere alla tentazione… di assaggiarla!



I banditori hanno detto che c’era molto interesse per il cimelio reale sia nel Regno Unito, che negli Stati Uniti e in diversi paesi del Medio Oriente. L’offerta è iniziata da 300 sterline ed è cresciuta velocemente.



In America si usa congelare una fetta della torta nuziale fino al primo anniversario di nozze. Secondo una tradizione di origine britannica, se la sposa conserva la glassa si sarà assicurata la fedeltà del marito. Quando ancora non esistevano i frigoriferi le torte di nozze venivano ricoperte di pasta di zucchero per poterle conservare fino al battesimo del primogenito. Il dolce di Lady D è resistito 40 anni, ma è sicuramente meglio non mangiarlo!

