La settimana delle stelle

La visita ufficiale di Kate Middleton in Pakistan si sta rivelando un vero successo e i suoi look, uno più azzeccato dell'altro, incuriosiscono e conquistano. Le riveleazioni intime di Laura Chiatti hanno catturato l'attenzione degli appassionati di gossip, così come le foto bollenti di Taylor Mega e di Emily Ratajkowski. Ecco tutto quello che non puoi assolutamente perderti.