Laura Chiatti: "Sesso con Bocci? Le due volte al giorno sono un ricordo..."

Sono sposati dal 2014 e tra Laura Chiatti e Marco Bocci le cose vanno a gonfie vele. Si amano alla follia e non perdono occasione di dirselo via social. Una vita piena quella coppia di attori, tra gli impegni professionali e i figli Enea e Pablo a cui pensare. A risentirne è, inevitabilmente, la sfera intima: come ha rivelato la bella attrice umbra, se prima faceva sesso due volte al giorno, ora lei e il marito lo fanno due volte alla settimana.