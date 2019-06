Laura Chiatti alle prese con la prova costume

Lo spauracchio della prova costume manda in tilt un po' tutte le donne, anche quelle come Laura Chiatti che davvero non hanno nulla da temere. Eppure anche la bella attrice non si sente in perfetta forma, e se ne lamenta con i suoi fan: "Il personal trainer entro agosto deve fare il miracolo", scrive. I follower si dividono tra quelli che la rassicurano sul suo aspetto e quelli che nelle sue parole intravedono un pizzico di ipocrisia.

Laura pubblica sui social una foto in tenuta sportiva, con crop top e leggins. Il seno è florido, la braccia toniche, il ventre piatto. Eppure lei non è contenta e posa con il volto corrucciato: "Quando ti accorgi che anche quest'anno la prova costume è rimandata al prossimo anno, e per non accettare la realtà chiami il personale trainer di tuo marito minacciandolo che entro agosto deve fare il miracolo", scrive. Michela Quattrociocche la rassicura: "Amore ma che dici che sei pazzesca", scrive. E Ornella Muti le fa eco: "Sei uno schianto". Ma tra tanti che le fanno i complimenti per la sua bellezza, ci sono anche molti che la criticano: "Quando voi magre dite così siete odiose", "ti saresti fatta la foto se fosse vero quello che hai scritto?", solo per citare quelli più soft...