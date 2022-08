La settimana delle stelle

Tiene ancora banco la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: dalle foto dell’ex calciatore a casa di Noemi Bocchi a quelle della presentatrice a Sabaudia.

Poi c’è Michelle Hunziker in Sardegna prima con le figlie e poi da sola con Giovanni Angiolini. E che dire della crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi? Per non parlare della passione esplosa a Ponza tra Belen e Stefano e della voglia di un altro bebè per Cristina Marino e Luca Argentero. Ecco cosa ti sei perso in sette giorni di gossip…