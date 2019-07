la settimana delle stelle

Che pasticcio di mezza estate in casa Hunziker-Ramazzotti: Aurora posta per sbaglio il numero di cellulare di Michelle ed è il caos. Si brinda, invece, in casa Totti per il matrimonio di una delle sorelle di Ilary Blasi e si festeggia anche nel castello di Windsor per il sesto compleanno del principino George. Un castello per le vacanze ospita i Ferragnez in Umbria, mentre Luxuria ci regala bikini e confidenze hot sotto l'ombrellone. Poi ci sono gli scatti bollenti di Claudia Gerini in topless e le acrobazie in spiaggia di Matteo Salvini con la fidanzata. Guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...