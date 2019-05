la settimana delle stelle

Un ponte del primo maggio a luci rosse per il gossip con Wanda Nara e Maurito Icardi scatenati sui social in pose vietate ai minori. Elisabetta Canalis non è stata da meno con un siparietto piccante in cucina tra biscotti... fallici. E che dire delle pose bollenti delle vip al mare con i loro perfetti lati B? Ma ci sono stati anche gli scatti di Michelle Hunziker al parco, di Ilaria D'Amico al mare con Buffon e le dichiarazioni “d'arancio” di Allegri ad Ambra. Sfoglia la gallery e scopri tutto quello che ti sei perso...