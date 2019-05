Charlotte, la principessina compie 4 anni

Gli scatti di Charlotte sono stati fatti nel parco di Anmer Hall, la residenza di campagna nel Norfolk inglese della sua bisnonna, la regina Elisabetta. E proprio la Regina per lei ha rivoluzionato i protocolli reali: Charlotte infatti è la quarta in linea di successione e non sarà mai superata da fratelli nati dopo di lei (quindi nemmeno dal piccolo Louis). In popolarità pare aver superato anche il fratello George, proprio grazie al suo caratterino spigliato e al modo di interagire con gli altri. Indimenticabili il suo saluto alla folla quando nacque il fratellino Louis o la linguaccia dall'auto reale alle nozze di zio Harry e Meghan. Sfoglia la gallery e scopri le immagini della principessina...