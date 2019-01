La settimana delle stelle

Mentre Meghan Markle svela la data della nascita del royal baby e sfoggia le sue forme sempre più lievitate, Marica Pellegrinelli, in vacanza alle Maldive con Eros Ramazzotti e i bambini, mostra in costume una silhouette da 10 e lode. Nella stessa località paradisiaca Benedetta Parodi e Fabio Caressa si scambiano le promesse d'amore 20 anni dopo il primo sì, davanti ai figli. In Italia Belen e Stefano De Martino trascorrono una serata insieme che non passa inosservata. Intanto, impazza tra i vip il #10yearschallange. Ecco cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...