Nubi su Charlotte Casiraghi: due mesi dopo il parto è tornata single?

Avevano tutte le carte per poter essere una bella coppia. Fin dalla prima apparizione in pubblico sono apparsi perfettamente in sintonia. Entrambi belli, sofisticati, intellettuali, accomunati dall'essere orfani di padre in tenera età, genitori di bimbi piccoli, figli di madri famose. Il rapporto tra Charlotte e Dimitri è partito subito in quarta, ma qualche avvisaglia di contrasti di coppia si è avuta con quel continuo rimandare le nozze fino a farle definitivamente sfumare. Lei intanto sfoggiava un bel pancione e le uscite mondane erano sempre meno. A fine estate, poco prima del parto, si raccontava addirittura di un litigio furioso in un parco monegasco. Poi forse la decisione di prendere strade differenti, anche se un comunicato ufficiale smentisce le voci di rottura. Ora sono stati fotografati insieme con Balthazar (per una visita di routine) e chissà se ci saranno possibilità di rivederli ancora innamorati.