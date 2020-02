La settimana delle stelle

Sfida a colpi di décolleté per Giulia De Lellis e Laura Chiatti, che sfoggiano sui social i loro seni floridi per la gioia dei follower. Anche Alena Seredova mette in mostra le curve, anche se nel suo caso si tratta di quelle della gravidanza: la modella ha annunciato di aspettare il suo terzo figlio. Dal muso lungo di Charlene di Monaco ai sorrisi scintillanti di Gerogina Rodriguez nel giorno del suo compleanno, ecco i gossip che non puoi perderti...