Fedez fa uno scherzo cattivissimo a Chiara Ferragni, lei non la prende bene

Uno scherzo diabolico, quello che Fedez ha ordito ai danni di Chiara Ferragni . I preparativi sono stati meticolosi: una telecamera ben mimetizzata in bagno per essere certo di poter condividere tutto suoi social, e un maccherone nascosto in bocca. Il rapper finge una caduta, chiama aiuto e, quando arriva la moglie allarmata, si copre il viso con le mani facendo scrocchiare la pasta, così da produrre un rumore simile a quello di ossa rotte. L'influencer muore di paura, lui ride di gusto.

Chiara è terrorizzata, e la sua espressione è imperdibile. Rossa in viso e con gli occhi sgranati, è la personificazione della paura. Quando però si accorge della messa in scena, cambia totalmente atteggiamento. Volano gli insulti, e anche sui social non si risparmia: "Sei un pezzo di m...a, continuo a sentire quel rumore maledetto", commenta. "Non l’ha presa benissimo", scrive Fedez. Chissà se la Ferragni sta già meditando vendetta...

