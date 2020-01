Il selfie in reggiseno davanti allo specchio è uno degli scatti preferiti negli ultimi mesi da Chiara Ferragni. Push up nero o beige che sia, l'influencer gioca a mostrare il suo décolleté poco generoso. E se ci si mette pure Fedez, il siparietto è servito. Lui dice alla moglie: "Tu fai la foto e io te le tengo su così", mentre solleva con le mani il seno di Chiara per regalare un effetto prosperoso. "Sembrano enormi amore, sono giganti", esclama divertito mentre lei fa smorfie. La pioggia di like è assicurata.

Fedez strizza il seno della Ferragni: “Così sembrano giganti” Tgcom24 1 di 39 instagram 2 di 39 instagram 3 di 39 instagram 39 di 39 instagram 39 di 39 instagram 39 di 39 instagram 39 di 39 instagram 39 di 39 instagram 39 di 39 instagram 10 di 39 instagram 11 di 39 instagram 12 di 39 instagram 13 di 39 instagram 14 di 39 instagram 15 di 39 instagram 16 di 39 instagram 17 di 39 instagram 18 di 39 instagram 19 di 39 instagram 20 di 39 instagram 21 di 39 instagram 22 di 39 instagram 23 di 39 instagram 24 di 39 instagram 25 di 39 instagram 26 di 39 instagram 27 di 39 instagram 28 di 39 instagram 29 di 39 instagram 30 di 39 instagram 31 di 39 instagram 32 di 39 instagram 33 di 39 instagram 34 di 39 instagram 35 di 39 instagram 36 di 39 instagram 37 di 39 instagram 38 di 39 instagram 39 di 39 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi anche>Chiara e Fedez nudi nella vasca, ma chi fa le foto?

Qualche detrattore commenta che non è il caso di proporre momenti intimi ai follower, ma la maggior parte apprezzano e rivedono il video. Non è la prima volta che la coppia gioca e ironizza sulle misure poco generose della influencer. Spesso ripropongono gli scatti intimi davanti allo specchio a caccia dell'angolazione, della luce e dell'outfit migliore per simulare un effetto push up sul décolleté di Chiara. Questa volta Fedez tocca il seno della moglie, lo strizza, lo solleva e manda in delirio i fan.

Leggi anche>Fedez tutto nudo su Instagram insieme a... Luis Sal

Ti potrebbe interessare: