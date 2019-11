La settimana delle stelle

Stefano De Martino non sposerà ancora Belen Rodriguez, ma la showgirl non se ne preoccupa e festeggia il compleanno del fratello Jeremias prima di partire per uno shooting sexy con la sorella Cecilia. Alessandro Greco rivela di aver trascorso 3 anni in castità dopo le nozze con Beatrice Bocci e Chiara Ferragni viene molestata da un passeggero sul volo per New York. E poi l'uscita di Bernardeschi con la compagna Veronica Ciardi e il loro bimbo e la serata mondana di Alessandra Pierelli. Ma non solo. Guarda cosa ti sei perso in sette giorni di gossip...