Alessandro Greco e Beatrice Bocci casti per 3 anni

Ospite nel salotto di Storie Italiane, la coppia ha raccontato l'incontro con la fede e il cammino di castità. “Una scelta difficile” ha detto il conduttore, guidato da una componente spirituale fortissima. “Sono accadute determinate cose e quando ci siamo ritrovati nella nostra camera in albergo abbiamo scelto di mettere Gesù al centro della nostra vita nei sacramenti e nella messa”, ha continuato. Per Alessandro e Beatrice è stato come l'inizio di un terzo matrimonio, dopo quello avvenuto in comune nel 2008 e in chiesa nel 2014.

