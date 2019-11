Bernardeschi e Veronica Ciardi, le prime foto con il figlio Diva e Donna 1 di 3 Diva e Donna 2 di 3 Diva e Donna 3 di 3 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lui è il calciatore della Juve e della Nazionale sempre sulla cresta dell'onda, lei è una ex gieffina (edizione 2009) che ha fatto scalpore per i suoi flirt e le sue foto bollenti. Stanno insieme da alcuni anni, ma sono sempre stati discreti e non hanno mai postato scatti di coppia. Anche per la nascita del loro primogenito non hanno fatto annunci ufficiali, ma finalmente ora eccoli insieme in versione famiglia durante un pranzo nelle Langhe.

