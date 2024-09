La settimana delle stelle

Belen Rodriguez ha compiuto i suoi primi 40 anni “buttandosi alle spalle” il suo ex Stefano De Martino, mentre la sorella Cecilia Rodriguez ha festeggiato con il marito Ignazio Moser in stile due cuori e una capanna. Ignazio Boschetto de “Il Volo” ha brindato al matrimonio bis con Michelle Bertolini, mentre Vincent Cassel è felice per la nuova paternità che lo aspetta (la compagna Narah Baptista è in dolce attesa). Bianca Balti sta tornando alla sua quotidianità dopo l’intervento per la rimozione di un cancro ovarico, Elisabetta Gregoraci ha finito le cure dopo il ricovero ospedaliero e Fabrizio Corona sta meglio dopo il malore improvviso. Ma non solo…