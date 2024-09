Elisabetta Gregoraci finisce le cure: “Sono state pesantine”

Elisabetta Gregoraci ha pubblicato un post in cui mostra le immagini di questo mese così strano tra impegni di lavoro, ricoveri, cure ospedaliere e anche le lacrime per il distacco da Nathan Falco che è andato a studiare in un college svizzero lasciando la casa della mamma a Monte Carlo. “Settembre pazzerello! – scrive la Gregoraci nella didascalia delle foto - Per quanto mi fossi preparata ad affrontare il primo vero distacco da Nathan e la sua partenza per questo suo nuovo percorso di vita, non avevo messo in conto di trascorrere giornate dentro e fuori dagli ospedali per non mancare agli impegni lavorativi presi da tempo. La vita a volte è imprevedibile e c’è bisogno di fermarsi anche se non siamo noi a deciderlo... ora piano piano va meglio e quindi è tempo di ripartire verso tutto ciò che di nuovo ci aspetta. Grazie per tutto l’affetto che mi avete dimostrato”.