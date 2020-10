La Regina Elisabetta torna a farsi vedere in pubblico… ma senza mascherina!

Dopo sette mesi di isolamento, torna in pubblico la Regina Elisabetta. Sceglie un outfit rosa, una bella spilla, ma niente mascherina. Come neppure il nipote William che la accompagna e tutto l’entourage ed è polemica. Per la prima volta dall’inizio della pandemia, la sovrana si allontana dalla sua residenza e incontra persone che non siano il suo staff. Ma la mossa di non usare protezioni desta critiche.

Per la prima apparizione pubblica ha scelto il nipote William. Lei è arrivata in elicottero, lui in auto. Si sono incontrati al Laboratorio di Scienza e Tecnologia della Difesa a Salisbury dove gli scienziati sono impegnati nella ricerca contro il Covid.

Per l’evento tutte le persone presenti sono state testate per verificare che non avessero il virus e hanno mantenuto le distanze. Eppure, la decisione della Regina di non mettere la mascherina ad un evento al chiuso ha fatto storcere il naso a molti. Kate Middleton nelle sue uscite ufficiali la indossa sempre e anche William di solito. Ma in quest’occasione ha seguito il cattivo esempio della nonna…

