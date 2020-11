La Regina Elisabetta e il principe Filippo festeggiano 73 anni di nozze, che record!

Il 20 novembre 1947, la Regina Elisabetta e il principe Filippo si sono giurati amore eterno nella splendida cornice dell'abbazia di Westminster a Londra. Oggi, 73 anni dopo, sono ancora insieme a festeggiare un anniversario da record. Per la ricorrenza hanno rilasciato sui loro social un nuovo ritratto ufficiale: una foto scattata da Chris Jackson nella Oak Room del castello di Windsor in cui siedono sul divano l'uno accanto all'altra guardando una cartolina di auguri.

La Regina è come al solito elegantissima nello scatto celebrativo, con addosso un abito celeste con spilla preziosa e un collier di perle. Al suo fianco, il principe Filippo impeccabile in giacca e cravatta. Insieme osservano una cartolina di auguri, dono dei principini George, Charlotte e Louis (figli di William, nipote della coppia, e Kate Middleton) con un coloratissimo "73" disegnato sul davanti.

Quando Elisabetta e Filippo si unirono in matrimonio, nessuno avrebbe scommesso su un futuro così radioso per loro. La loro unione, chiacchieratissima, venne ostacolata inizialmente a causa della statura economica di lui (considerata inadeguata), del fatto che fosse straniero (era principe di Grecia, ma per amore rinunciò ai propri titoli) e del fatto che le sue sorelle fossero sposate con aristocratici vicini al nazismo. Ma Elisabetta non è mai stata tipo da farsi dire cosa fare, e anche in quell'occasione decise di testa sua e il tempo le ha dato ragione.

Ben 73 anni dopo, 99enne lui e 94enne lei, appaiono sempre felici l'uno accanto all'altra. Hanno avuto 4 figli: Carlo, erede al trono, Anna, Andrea ed Edoardo. Uniti hanno resistito a tutti gli scossoni subiti dalla corona, dall'uragano portato da Lady Diana al terremoto causato da Meghan Markle, solo per citare i più clamorosi. Ma sono ancora insieme, con qualche ruga in più e con i capelli bianchi, ma decisi a tenere fede alla promessa che si sono scambiati così tanti anni fa.

