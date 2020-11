La Regina Elisabetta sceglie la terapia di gruppo per la Royal Family

La Regina Elisabetta avrà sì 94 anni ma è decisamente una donna al passo con i tempi. Uscita dal suo isolamento, stanca di rimuginare sulla situazione del nipote ribelle volato in America e poco propenso a rispettare i protocolli di corte, la monarca avrebbe deciso di ricorrere alla terapia di gruppo per affrontare i problemi di famiglia. Secondo l’australiano “New Idea” la riunione potrebbe tenersi nel periodo natalizio.

Sotto l’albero di Natale la Regina metterà tutti i componenti della Royal Family e anche il principe Harry e la moglie Meghan Markle. Il nipote pare abbia sofferto finora di stare troppo all’ombra del fratello maggiore William. Un’occasione per chiarirsi, discutere, riconciliare e forse per la Regina di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Certo non è detto che Harry possa volare in Gran Bretagna, ma Elisabetta ha già pronto il piano B: anche in videoconferenza potrà partecipare alla terapia di gruppo.

