La passione non va in vacanza, guarda che avvinghiamenti hot per i vip

Si abbracciano, si stringono, si avvinghiano... i vip approfittano degli ultimi raggi di sole estivo per dare libero sfogo alla passione. Simona Ventura strizza in acqua il suo Giovanni Terzi , mentre Luca Argentero e Cristina Marino si strapazzano di coccole e baci hot. Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono campioni assoluti di effusioni, ma non sono da meno Ilary Blasi e Francesco Totti, Diletta Leotta e Daniele Scardina e Claudia Zanella con la nuova fiamma...

La storia con Fausto Brizzi è chiusa e definitivamente archiviata: ora nel cuore della Zanella c'è solo Luigi Cesolini, con cui si lascia andare a baci bollenti nelle acque del Circeo. In barca al largo di Ponza Ilary marca stretto Totti e mette in mostra un lato B da 10 e lode, mentre la Leotta si lascia cullare dalle onde allungata tra le braccia di Scardina. La Palmas e Magnini, a bordo del gonfiabile mentre si rilassano in Sardegna, danno prova di grande complicità e si scambiano sguardi infuocati. Passione alle stelle anche per Cristina Marino e Luca Argentero che in Salento si lasciano trasportare dall'amore. La Ventura, sirenetta a Rimini, approfitta del bagno per scambiare tenerezze con il suo Giovanni. Guardali tutti nella gallery...