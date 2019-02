La Hunziker e la sua bella “dentiera”: “Mi faccio una risata”

Qualche giorno fa era circolata in rete la notizia che i denti della conduttrice fossero finti. Lei ha voluto rispondere direttamente a chi ha messo in giro la voce precisando: "Allo 'specialista' (si salvi chi può) che avrebbe esaminato la mia arcata superiore, dico: mi sento molto lusingata che lei ritenga troppo perfetta la mia dentatura per essere vera, ma le dico anche che ci tengo moltissimo ai miei denti!". Ha poi spiegato il suo trucco per avere un sorriso perfetto: "Mia nonna un giorno mi disse: 'piccola ricordati di curarti sempre i denti e te li porterai così come sono fino alla fine dei tuoi giorni!' La forma è sicuramente genetica, ma la cura da noi in Svizzera parte dalle elementari. Ogni mese veniva a scuola un dentista che ci insegnava a lavarli bene e ci facevano la cura al fluoro. Per un'ora non si poteva né mangiare né bere, ma grazie a questo trattamento io oggi non ho mai avuto nessun tipo di problema ai denti! Non salto l’igiene dentale neanche se cascasse il mondo e le mie figlie hanno dei sorrisi perfetti, perché dedico moltissimo tempo a insegnare loro l’importanza di curarsi la bocca!" e ha concluso: "Comunque mi sono fatta davvero una bella risata a leggere questa notizia... con i miei denti veri ovviamente!!!"



Nel filmato pubblicato sui social, Michelle è stata molto più ironica e pungente. Ha ripercorso tutte le voci che sono girate sul suo conto, dai presunti aiutini del chirurgo alle interminabili gravidanze: "E' stato detto veramente di tutto in questi 22 anni di carriera sul mio conto. Mi sono ridotta il naso, mi sono ridotta le labbra, perché sono speciale non è che me le gonfio, io me le riduco. Hanno detto che ho segato l'alluce valgo, prima o poi lo farò, ma non l'ho ancora fatto! Sono la donna che ha fatto la gravidanza più lunga di tutta l'umanità: sono incinta da 16 anni! Ma la grande verità che è stata detta proprio oggi sui miei denti, cioè sull'arcata superiore dei miei denti, è che porto la dentiera. La dentiera no! Magari un giorno sì, ma la dentiera no! " E alla fine arriva la stoccata che mette tutti a tacere: " C'è però una cosa che voglio svelarvi oggi in anteprima mondiale: ho le ciapett di legno. La forza della gravità non mi intaccherà mai. Ma c'è una cosa a cui devo fare veramente attenzione. Non posso stare seduta vicino ai caminetti".