L'estate di eccessi dei Ferragnez tra yacht e villa di lusso

Un'estate tutta italiana per i Ferragnez, che, però, non hanno rinunciato al lusso e alle comodità. Dopo una puntatina sul Lago di Como e la Puglia, eccoli riapparire in Sardegna. Viaggio a cinque stelle su un jet privato per raggiungere la Costa Smeralda e iniziare ufficialmente le vacanze in famiglia.

Le trascorreranno in una villa da sogno da oltre 650 mq con 7 camere da letto, un campo da basket, una piscina e un ampio giardino con una vista incredibile per un costo, che, a notte, si aggirerebbe intorno ai 3500 euro.

Non si sono fatti mancare nemmeno un giro su uno yacht lussuoso con idromassaggio e scivolo gonfiabile. Il tutto rigorosamente documentato sui social. Ed è solo l'inizio di una lunga estate.