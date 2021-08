L'estate caliente delle coppie vip, tra baci mozzafiato e palpatine sexy

Brucia la passione nell'estate dei vip. In riva al mare o a bordo piscina, durante eventi mondani o cenette a due, è sempre il momento giusto per un bacio romantico, uno sguardo languido o uno slancio più focoso. Ci sono Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che festeggiano il loro primo anno d'amore e Paola Turani e Riccardo Serpella che si coccolano in attesa che nasca il loro piccolino, ma anche Jessica Aidi e Marco Verratti romantici e abbracciati in luna di miele.

Il bacio di Elena Morali e Luigi Mario Favoloso è, letteralmente, mozzafiato. Approfittano dell'immersione per avvinghiarsi l'uno all'altra e scambiarsi effusioni roventi. Passione alle stelle anche per Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi che sui social si dichiarano amore a suon di scatti romantici.

Cristina Marino e Luca Argentero sono da poco marito e moglie: si godono questo nuovo inizio e intanto postano scatti da batticuore. Rodatissimi ma non per questo meno affiatati, Ciro Immobile e Jessica Melena tra corpi in mostra in spiaggia ed effusioni sotto al sole. Niccolò Presta è pazzo della sua Lorella Boccia (in dolce attesa) e non resiste alla tentazione di una palpatina hot. Ci sono anche Elena Santarelli e Bernardo Corradi, i Ferragnez, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser... cercali nella gallery.

