Nuova fiamma per Taylor Mega, fa coppia con Vittorio Scala Instagram 1 di 21 Instagram 2 di 21 Instagram 3 di 21 Instagram 4 di 21 Instagram 5 di 21 Instagram 6 di 21 Instagram 7 di 21 Instagram 8 di 21 Instagram 9 di 21 Instagram 10 di 21 Instagram 11 di 21 Instagram 12 di 21 Instagram 13 di 21 IPA 14 di 21 IPA 15 di 21 IPA 16 di 21 IPA 17 di 21 IPA 18 di 21 IPA 19 di 21 Instagram 20 di 21 IPA 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo ha presentato ai follower per la prima volta con un tuffo in piscina, ora non lo nasconde più. Ecco Taylor Mega sui social insieme al nuovo fidanzato Vittorio Scala, un imprenditore bresciano di 38 anni. La modella 27enne aveva detto: “Allora amore, qua dicono tutti che sei agèe. Ma vuoi dire a tutti quanti anni hai?”. E poi aveva fatto una battuta per dire che chi si affianca a lei viene automaticamente riconosciuto come un riccone.