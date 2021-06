Taylor Mega, estate bollente insieme al rapper Sacky

La nuova coppia è stata fotografata mentre mangia kebab a un chioschetto nel capoluogo lombardo. Taylor Mega è sexy e affascinante in abito-sottoveste in seta rossa, gambe scoperte e tacchi vertiginosi. Il suo nuovo fidanzato la tiene per mano e poi al tavolino la bacia con passione. Insieme guardano lo smartphone, sorridono e chiacchierano lasciando trasparire tanta confidenza. Poi lei si appoggia dolcemente sulla spalla di lui. Tra loro c’è intimità e forte attrazione. Ora però Taylor Mega è partita per Ibiza con un’amica. I paparazzi sono avvisati…

Leggi Anche Taylor Mega contorsionista bollente, fa girare la testa ai follower