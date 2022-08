L'estate al bacio dei vip, ecco le coppie più bollenti

Se il termometro segna temperature che toccano i 40°, quello della passione arriva alle stelle. Le coppie vip sui social si lasciano andare a effusioni roventi tra baci sensuali e abbracci maliziosi. Non esitano a condividere i loro attimi romantici, nemmeno quelli più spregiudicati.

Enrico Brignano e Flora Canto

Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Ferragnez

, freschi di nozze, mandano cartoline spensierate dalla luna di miele mentre, che al matrimonio pare ci stiano pensando, si lasciano andare davanti all'obiettivo a momenti focosi. Passione a più non posso per un'altra delle coppie più calde dell'estate, quella formata dache si godono la prima estate insieme. Neanche i collaudatissimiresistono alle effusioni e postano scatti d'amore con il tramonto sullo sfondo.

Leggi Anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino, baci irresistibili in barca

Dopo essere lasciati e ripresi,

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Blanco e Martina Valdes

Bianca Atzei e Stefano Corti

sono al terzo tentativo: sui social non si espongono più di tanto ma gli occhi dei follower sono puntati su di loro per carpire ogni immagine. Obiettivi puntati anche su un'altra delle coppie più chiacchierate:, che aspettano a uscire allo scoperto ms se il loro amore ormai è sulla bocca di tutti.hanno debuttato su Instagram dopo mesi di rumor, inquadrandosi in un momento davvero focoso.si scambiano effusioni dolci, con lei che sfoggia il pancione.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

sono una delle coppie più amate dai fan: con i loro scatti in famiglia postati dal mare conquistano i cuori social. Si godono lunghe vacanze a base d'amore ancheche condividono con i follower i loro attimi più dolci. Perè la prima estate da genitori, innamorati pazzi del loro piccolo Gabriele... guarda nella gallery tutte le coppie più bollenti.