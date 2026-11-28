"Hai bisogno di un uomo, tutte le tue sorelle sono fidanzate". A lanciare la provocazione è l'influencer Colt Paulsen, nel bel mezzo di una festa per il debutto di un profumo, e a riceverla è Khloé Kardashian. Invece di scrollare le spalle, la star ha accolto l'idea con un sorriso, senza irrigidirsi. Il siparietto è finito nella puntata dello scorso giovedì di "The Kardashians", e da allora si parla molto della sua risposta, tutt'altro che scontata per una donna single da anni.