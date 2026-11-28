"Hai bisogno di un uomo, tutte le tue sorelle sono fidanzate". A lanciare la provocazione è l'influencer Colt Paulsen, nel bel mezzo di una festa per il debutto di un profumo, e a riceverla è Khloé Kardashian. Invece di scrollare le spalle, la star ha accolto l'idea con un sorriso, senza irrigidirsi. Il siparietto è finito nella puntata dello scorso giovedì di "The Kardashians", e da allora si parla molto della sua risposta, tutt'altro che scontata per una donna single da anni.
Il matrimonio lavanda e la condizione di Khloé Kardashian
Paulsen ha insistito con una proposta: "Potresti sempre fare un matrimonio lavanda. Se mai ne avessi bisogno, io ci sono". Con questa espressione si indica un'unione di convenienza tra un uomo e una donna in cui almeno uno dei due è queer. Lei non ha chiuso la porta: "Oh, sì. Beh, quello? Per me va bene in qualsiasi momento!".
In un'intervista ha poi ammesso che prendersi cura di un'altra persona non figura tra le sue priorità, ma ha fissato un requisito, tra il serio e lo scherzoso: "Dipende da cosa può fare per me quell'uomo gay. Tipo, mi farebbe apparire bella ogni giorno? Allora affare fatto. È tutto ciò che serve!".
Cinque anni senza storie
La battuta segue una confessione fatta di recente: da cinque anni Khloé Kardashian vive in astinenza e si riconosce nella demisessualità, cioè prova attrazione soltanto dopo aver costruito un legame emotivo. Dal burrascoso addio a Tristan Thompson, padre dei suoi due figli True e Tatum, non ha avuto altre relazioni.
Ancora prima, Kardashian si sposò con Lamar Odom (ex giocatore dei Los Angeles Lakers) ma i due hanno divorziato nel 2016 dopo sette anni di matrimonio. Un tempo aveva spiegato di voler restare single per dedicarsi ai bambini. Ma un marito capace di occuparsi anche del suo aspetto, a quanto pare, potrebbe farle cambiare idea.