Katie Holmes mano nella mano col fidanzato Emilio Vitolo a New York

Sempre più affiatati, Katie Holmes e lo chef Emilio Vitolo non si nascondono più. Mano nella mano per le vie di New York mostrano il loro amore nato poche settimane fa. L’attrice 41enne e Vitolo, 33 anni, sembrano essere la c oppia perfetta. Forse quel legame che la Holmes tanto sperava di trovare dopo la fine della storia con Tom Cruise.