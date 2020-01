Kate “premiata” dalla Regina Elisabetta e Harry fa le valigie

Kate Middleton si è presa la sua rivincita. Se la notizia del “divorzio reale” di Harry e Meghan aveva guastato il giorno del suo compleanno (il 9 gennaio ha compiuto 38 anni), la Regina Elisabetta ha voluto farle un regalo inaspettato: ha dato simbolicamente le chiavi di Buckingham Palace alla duchessa di Cambridge affinché possa organizzare il suo party. La festa è prevista per lunedì 20, ma il cognato Harry prepara le valigie per volare in America.

HARRY, ULTIMO COMPITO DA ROYAL SENIOR

E se il party della Middleton sarà proprio a Buckingham Palace, simbolo della monarchia da cui i cognati vogliono allontanarsi in fretta, nello stesso palazzo ci sarà l'addio di Harry ai compiti da royal senior. Il duca di Sussex lancia la Coppa del Mondo di Rugby, prevista per il 2021, e lascia la casa reale per ricongiungersi a Meghan e Archie, che lo aspettano in Nord America.

IN CANADA I SUSSEX SONO I BENVENUTI?

Intanto anche dal Canada arrivano i primi malumori per la presenza ingombrante dei duchi di Sussex. Nonostante il premier Justin Trudeau si sia espresso favorevolmente all'arrivo della coppia, non vuol dire che filerà tutto liscio. Intanto c'è da discutere dei costi sulla security dei reali. La sicurezza di Harry e Meghan costa circa 800mila euro all'anno e se si divideranno tra i due Paesi la cifra potrebbe raddoppiare. Inoltre bisogna capire come reagirà l'opinione pubblica canadese nei confronti della monarchia inglese.

KATE MIDDLETON FA FESTA A BUCKINGHAM PALACE

Intanto a Kate tocca fare gli onori di casa nel palazzo. Sta organizzando la sua festa di compleanno alla presenza di tante cariche politiche (una sorta di summit) e ruba la scena alla Markle mostrandosi nello Yorkshire insieme a William sorridente e impeccabile con un look low-cost, proprio come piace agli inglesi.

